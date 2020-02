Revue de presse | «Guy Nantel a comparé son cas à celui de Justin Trudeau»

«On savait que Guy Nantel allait se lancer dans la course. Il a défendu le sérieux de sa candidature, hier. Selon lui, il n’existe aucun problème entre sa candidature et son métier d’humoriste. Il a comparé son cas à celui de Justin Trudeau, qui a été professeur de théâtre avant de devenir premier ministre du Canada. Dans le Journal de Montréal, on lui a servi sa propre médecine, à savoir un jeu-questionnaire (quiz) sur l’histoire du Parti québécois. Il s’en tire avec un résultat de 60 pour cent.»