L'humoriste Guy Nantel se lance dans la course à la direction du PQ

«Moi, j’ai le goût d’en parler. Est-ce que ce sera assez inspirant pour que les Québécois aient le goût d’en entendre parler? Ce sera à eux d’en décider. Chose certaine, c’est difficile pour eux d’avoir le goût d’en parler quand il y a personne qui n'en parle. Au cours des dernières 25 années, qui en a parlé à part de Pierre Karl Péladeau? C’est toujours ‘’si un jour on a les conditions gagnantes’’... Les conditions gagnantes, on ne les attend pas, on les fait soi-même»