Abolition des commissions scolaires | le bâillon critiqué

Alors que le débat fait rage quant à l’abolition des Commissions scolaires au Québec par bâillon par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge était en entrevue auprès de Bernard Drainville pour répondre aux critiques émises entre autres par la présidente de la Commission scolaire de Montréal, Camille Harel-Bourdon.

Son objectif: décentraliser la prise de décision des commissions scolaires vers les conseils d’établissement de chaque école.

Notre animateur s'interroge toutefois la pertinence de ce changement puisque le projet de loi maintiendra en place toutes les structures administratives actuelles et les directions générales en place.

Bernard Drainville se questionne à savoir si ce changement qui abolira les élections scolaires et la présence de commissaires n’est pas plutôt une modification esthétique qui n’aura finalement pas de réel impact sur le système scolaire.

Le ministre rétorque que les écoles auront davantage de pouvoir de décision et que les changements proposés feront avancer la cause des écoles, et ce, bien plus que dans le statu quo qui règne actuellement.

Après l’adoption du projet de loi, il est entendu que les commissaires scolaires perdront leur poste dès la sanction du projet de loi selon un nouvel amendement, plutôt qu’à la fin du mois de février tel qu’entendu au départ.

Le gouvernement de François Legault a d’ailleurs déjà confirmé qu’il fera adopter son projet de loi sous bâillon afin que tout soit en place pour la prochaine rentrée scolaire.