Les caucus de l’Iowa, lundi soir, lanceront la course à l’investiture démocrate

«Ça peut se passer dans un gymnase, une église, une mosquée, un centre communautaire. Dans chaque coin, il y a des représentants des candidats. C’est une valse et un jeu de séduction. Les gens doivent physiquement être présents. Il n’est pas possible de voter par anticipation. En Iowa, on ne veut pas changer ce mode de fonctionnement, qui ferait partie de la tradition.»