Fabrice de Pierrebourg | Les vestiges de l'État islamique

Fabrice de Pierrebourg était de passage en studio pour l’émission des Week-end de Paul Houde et pour l’occasion, le journaliste a apporté avec lui une pièce de monnaie qui appartenait à l’État islamique.

Il explique que les responsables de l’État islamique percevaient des impôts et donnaient des amendes. Ils avaient réellement assis leur pouvoir et géraient leur territoire à la façon d’un État traditionnel.

Depuis la chute du califat, Fabrice souligne qu’il y aurait près de 100 000 personnes qui vivent dans des camps de réfugiés au nord de la Syrie, au cœur d’un territoire contrôlé par les forces kurdes syriennes et on y retrouverait 2000 hommes de nationalité étrangère dont des Canadiens.

Ces gens, qui sont d’anciens djihadistes pour la plupart n’arrivent pas à être rapatriés vers leur pays d’origine. Le problème tourne autour des enfants nés au moment où leurs parents ont épousé la cause de l’État islamique. Doit-on les rapatrier? Ne les expose-t-on pas à de la radicalisation en les ghettoïsant de la sorte?

Le financement de l’État islamique est aussi estimé entre 50 et 300 millions de dollars américains alors que beaucoup d’instances croient que c’était beaucoup plus. Et leur réseau de financement est encore actif…