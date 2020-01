Propos tenus par des utilisateurs sur la page Facebook de François Legault | «La haine alimente la haine»

«La haine alimente la haine. On se permet de plus en plus de choses sur les réseaux sociaux. C’est un enjeu qui devient important dans notre société. Ces commentaires sont épouvantables. D’ailleurs, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications a produit un rapport dans lequel il affirme qu’on doit mieux contrôler les réseaux sociaux. On ne devrait plus permettre à personne de publier publiquement sur des réseaux sociaux ou des forums de discussion des commentaires sans avoir été identifié. […] On fait face à des gens cachés derrière un ordinateur, qui génèrent une haine qui s’amplifie. On doit vraiment s’interroger sur ce sujet.»