Consigne du verre à la SAQ | «Au Québec, le nouveau modèle va nécessiter des changements majeurs»

«Ça fait 30 ans qu’on travaille avec le modèle actuel. On a réussi en ce qui concerne le taux de récupération du verre, qui est de 87 pour cent. Le problème, c’est le recyclage, c’est-à-dire la seconde vie du verre. Le taux est de seulement 30 %. Évidemment, c’est inacceptable. Il faut passer à autre chose, car le citoyen fait des efforts pour pas grand-chose. Au cours de la prochaine année, la SAQ va tester des choses. Il faudra travailler avec l’industrie. On va tester des [machines] gobeuses, notamment. On aura besoin des Villes. Les espaces dans les succursales sont limités… [...] Au Québec, le nouveau modèle va nécessiter un changement majeur de logistique, de cueillette et de comportement du citoyen. Ce dernier devra se responsabiliser.»