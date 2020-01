PRIMEUR | 0,10$ de consigne pour tous les produits visés sauf les bouteilles de vin et spiritueux à 0,25$

Selon ce que le chroniqueur Bernard Drainville a appris en primeur du projet de consigne du gouvernement du Québec, le montant de cette consigne sera uniformisé à 10 sous pour tous les produits visés à l'exception des bouteilles de vin et spritueux, dont le montant s'établira à 25 sous.

À 0,10$, il est question du recyclage de bouteilles d'eau, contenants de boisson en plastique, canettes en aluminium et dans un second temps les contenants mulkticouches de lait et de jus.

Le projet de consigne vise les contenants de boissons de 100 ml à 2 L qu'ils soient en plastique, en verre ou en métal.

Les producteurs et le gouvernement, par l'entremise de RECYC-QUÉBEC prévoient une entrée en vigueur progressive de ce nouveau système à partir de l'automne 2022.