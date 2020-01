Québec veut que les aînés prolongent leur carrière

«Je fais un appel pour que les personnes expérimentées prolongent leur carrière ou reviennent en emploi. L’année dernière, on a mis en place des incitatifs fiscaux. On a aussi mis des subventions salariales à la disposition des entreprises pour intégrer des personnes de 60 ans et plus. Si on avait le même taux d’emploi qu’en Ontario chez les personnes expérimentées, ce serait l’équivalent d’un ajout de 500 000 emplois dans notre marché du travail»