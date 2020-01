Cette loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers, selon le gouvernement fédéral.

«La présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions, peut-on lire sur le site web du ministère de la Justice fédéral. Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.»

Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.

«En théorie, la Loi permet d’avoir accès à certains documents, des rapports, des messages internet, avec réserve… On doit obtenir les documents avant 30 jours. Parfois, le gouvernement peut avoir un délai supplémentaire de 30 jours. J’ai obtenu les documents 720 jours plus tard, après de multiples relances et une plainte au commissaire à l’information du Canada… J’ai obtenu des documents presque entièrement caviardés. Étrangement, ça marchait mieux sous le gouvernement Harper. La Loi sur l’accès à l’information n’est plus un labyrinthe, mais une impasse.»