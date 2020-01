Parti conservateur: Une vidéo annonçant la candidature de Jean Charest fait surface

Une vidéo où Jean Charest annonce sa candidature à la chefferie du Parti conservateur du Canada a été mise en ligne, jeudi, sur le web avant d'être retirée quelques heures plus tard.

« La course au leadership du Parti conservateur est maintenant lancée, et le choix que nous ferons, nous, les militants et les militantes du parti, sera important pas uniquement pour le parti, mais aussi pour l’avenir du Canada », déclare Jean Charest dans la vidéo.