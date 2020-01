Projet de loi sur la lutte aux changements climatiques | «Il ne faut pas que le gouvernement rate ce train» - Dominic Champagne

«Ça prend un patron qui prend la situation au sérieux et qui a le pouvoir de prendre les bonnes décisions sous l’impulsion des informations de la science et de l’humanité. Je salue les efforts que vous avez faits, mais c’est loin d’être suffisant. On n’a pas une génération pour en parler. Il y a urgence d’agir. Ça doit être la priorité numéro un de ce gouvernement»