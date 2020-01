Aide médicale à mourir | «Le gouvernement est pressé; je me sens bousculé» -Bernard Drainville

«Ils sont pressés. Le gouvernement caquiste est pressé d'élargir l'aide médicale à mourir. Je me sens bousculé... On parle de personnes atteintes par exemple de schizophrénie ou de dépression chronique. D'ici deux mois, on va permettre à des personnes souffrant de maladie mentale de se tourner vers les deux médecins que prévoit déjà la loi et un psychiatre pour demander l'aide médicale à mourir?