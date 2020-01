«Révolution Trump», le nouveau livre de Rafael Jacob

«Clown. Raciste. Génie. Narcissique. Showman. Leader. Prédateur... Depuis son arrivée fracassante sur la scène politique, bien des qualificatifs ont été utilisés pour décrire Donald Trump. Or, le 45e président des États-Unis est aussi un révolutionnaire, réinventant chaque jour, et à chaque tweet, la façon de remporter le pouvoir, puis de l'exercer.» Rafael Jacob propose le vivre Révolution Trump.

Le chroniqueur et spécialiste de la politique américaine, Rafael Jacob analyse dans cet ouvrage de 304 pages l'impact de Trump sur la campagne électorale, la présidence américaine, les États-Unis et l'ensemble du monde, y compris le Québec et le Canada.

Il décrit aussi l'héritage que le président risque de laisser.

Révolution Trump met la table pour la campagne présidentielle tant attendue de 2020.