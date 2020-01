Financement du PLQ sous Jean Charest | Des dirigeants d'entreprises dénoncent Marc Bibeau

« Marc Bibeau exigeait ou insistait fortement ou mettrait une très grosse pression pour que la compagnie atteigne des objectifs de financements. On allait voir des présidents, des dirigeants et on leur disait: "ta compagnie, 100 000$ environ pour cette année, ce serait une cible raisonnable." Ils devaient évidemment contourner la loi pour réussir à contribuer à la caisse électorale. Des dirigeants ont dit être carrément intimidés, sous pression, victimes de menaces de la part de M. Bibeau »