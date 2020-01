La Cour suprême refuse d'entendre l’appel de Marc Bibeau

Décision fort attendue, jeudi matin: la Cour suprême refuse finalement d'entendre l’appel de Marc Bibeau.

Alors que Jean Charest envisage de se lancer dans la course au leadership du Parti Conservateur, la Cour Suprême vient d'autoriser la publication de documents sur le financement du Parti libéral du Québec à l'époque à laquelle il le dirigeait.

En refusant d'entendre l'appel de l'ancien argentier du PLQ, Marc Bibeau, la plus haute cour du pays donne ainsi le feu vert à un consortium de médias formé de La Presse, Québecor et The Gazette.

Ces médias rapportent jeudi matin que de nombreux témoins dénonçaient le financement du PLQ sous Charest, dans le cadre de l'enquête Machurer de l'UPAC.

Des dirigeants ont dit avoir subi des pressions de la part de Marc Bibeau pour donner, certains parlant même de peur, d'intimidation ou de menaces, rapporte notamment La Presse, jeudi.

Personne n'a été accusé jusqu'ici dans le cadre de l'enquête et rien n'indique, pour l'instant, que des accusations seront portées.