Un voyage au coeur de la crise du Moyen-Orient

Avec la hausse de tension notable entre les États-Unis et l’Iran dans les derniers mois, le bourbier que sont devenus les territoires de l’Irak et de la Syrie et la constante menace que représente le conflit israélo-palestinien, le Moyen-Orient est plus que jamais en crise.

Le recul de l’État islamique a beau s’être confirmé en 2019, aucune stabilité ne semble poindre à l’horizon dans la région.

Alors que le printemps arabe, qui devait changer la face de cette partie de la planète, en est bientôt à son dixième anniversaire, on ne peut que conclure à un rendez-vous manqué avec l’histoire pour cette grande région fondamentale de l’humanité.

Maintenant que le peuple iranien s’indigne devant la bévue de l’attaque d’un avion civil par les autorités et que l’impérialisme des États-Unis dans la région a atteint le paroxysme de son inefficacité, notre envoyé spécial Fabrice de Pierrebourg effectue un séjour en Irak afin de nous permettre de comprendre les conséquences des tensions et des conflits actifs tant sur la population locale que pour les soldats canadiens qui travaillent toujours au maintien de la paix dans la région.