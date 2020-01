Le chef du PQ nommé avant la Saint-Jean-Baptiste | Agnès Maltais supervisera le processus

C'est l'ex-députée Agnès Maltais qui supervisera le processus qui mènera à la sélection du prochain chef du Parti québécois, selon ce qu'a appris Le Devoir.

Le nouveau chef du PQ sera connu le 19 juin; date fixée par l'exécutif du parti.

Guy Nantel?

Le député Sylvain Gaudreault est pour l'instant le seul qui a officialisé sa candidature.

Les avocats Paul St-Pierre Plamondon et Stéphane Handfield, l'historien Frédéric Bastien et l'humoriste Guy Nantel sont également pressentis pour se lancer dans la course.