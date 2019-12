Politique état-unienne | Conseil pour vos discussions des Fêtes

Les festivités du Temps de Fêtes nous mèneront certainement dans des discussions colorées avec nos proches et ces discussions pourraient à un certain moment tendre vers la politique des États-Unis ou bien Donald Trump.

Notre chroniqueur Rafael Jacob se fait donc un point d’honneur de nous offrir un conseil pour y parvenir après avoir tout d’abord abordé de l’importance à ses yeux du film «The Irishman» de Martin Scorsese.

Lorsque vous êtes vraiment obligés d’en discuter, Rafael suggère tout simplement de ne pas donner votre opinion sur le sujet. Si on vous demande qui remportera la prochaine élection l'automne prochain, répondez que vous ne le savez pas.

Ce sera assurément la chose la plus intelligente à dire et surtout, celle qui engendrera assurément le moins de conflits potentiels possible. Joyeux Noël!