Une annÃ©e importante pour Serge Savard

«Les joueurs sont des PME. Un joueur ordinaire fait 4 millions… moi mon plus gros contrat c’était 200 000$. À l’époque quand je suis arrivé comme directeur général, j’avais hâte de voir les salaires et le joueur le mieux payé de l’équipe était Guy Lafleur et il faisait 500 000$. Aujourd’hui, même un deuxième gardien de but fait des millions.»