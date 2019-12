Donald Trump confirme sa «Force de l'Espace»

Donald Trump a officialisé la loi organisant le financement militaire pour 2020, ce faisant, il s’est vanté d’avoir créé pour les États-Unis sa «Force de l’Espace» afin de dominer le nouveau terrain guerrier de la planète Terre.

La «Force de l’Espace» est donc devenue la sixième branche des forces armées états-uniennes qui contient l’armée de Terre, la US Air Force, les Marines, les garde-côtes et la US Navy.

La «Force de l’Espace» sera composée de près de 15 000 personnes provenant principalement de la US Air Force.

Selon le journaliste et écrivain scientifique, Claude Lafleur, qui était en ondes avec l’équipe de Paul Houde samedi matin, il s’agirait surtout d’un déplacement du personnel existant et non de l’embauche massive de nouveau personnel.