«C'est quand même le suspect numéro un de la Commission Charbonneau!» -Amir Khadir

«Il est capable, beau parleur et généreux avec son monde... oui il a tout ça et il est très habile sur le plan des communications. [...] Mais j'espère que maintenant en 2020 bientôt, nous avons d'autres critères pour juger de la qualité politique des personnes. J'espère que l'intégrité et l'honnêteté font partie de tout ça! [...] N'en demeure pas moins qu'il a été à la tête d'un gouvernement qui a présidé aux destinées du Québec avec les conséquences qu'on sait en matière de corruption politique et je mesure mes mots. [...] C'est quand même le suspect numéro un de la Commission Charbonneau!»