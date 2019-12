Justin Trudeau répond aux questions de Paul Arcand | Vol d’identité, taxe Netflix, Trump, Jean Charest...

«Quelqu’un m’a demandé s’il était en retard… j’ai juste dit qu’il faisait des conférences et que ça prenait du temps… J’aurais dû m’en douter qu’il y avait des caméras et des micros. On a déjà eu des différends et la réalité c’est qu’on a toujours pu travailler ensemble. On s’est parlés une coupe de fois depuis. Le ton est correct. Il a beaucoup de pain sur la planche ces jours-ci… Sa préoccupation, ce n’est pas les relations avec le Canada.»