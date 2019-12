EXCLUSIF | Legault recule sur une autre promesse: pas de concours d'architecture pour «les plus belles écoles du monde»

Le gouvernement Legault s'apprête à renier une autre promesse électorale en ne soumettant pas les projets de nouvelles écoles à des concours d'architecture.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, doit dévoiler début janvier sa vision des «écoles de demain» que François Legault, en campagne électorale, voulait «les plus belles du monde».

Pour y arriver, le chef caquiste avait promis que chaque projet serait soumis à un concours d'architecture parce qu'il plaçait «la beauté et l'attractivité au cœur de ses priorités».

Volte-face

Mais, le bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles a appris qu'après réflexion, Québec va plutôt présenter un concept élaboré par les architectes de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et les fonctionnaires du ministère de l'Éducation.

Exit, donc, les concours d'architecture qui auraient nécessité des délais importants et engendré des dépenses supplémentaires de 25 millions de dollars; un détail qui ne semblait pas déranger François Legault, en campagne électorale. «Il est temps que nos écoles soient belles. Le bout architecture, ça coûte entre un et demi et deux et demi pour cent seulement du coût total de l'école », avait soutenu François Legault, le 16 septembre 2018.

6 projets «Lab-École»

Au ministère, on estime qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment de firmes d'architectes au Québec pour réaliser l'ensemble des projets. C'est donc dire qu'aucune des 51 écoles qui entreront en chantier cette année ne passera par un concours d'architecture.

Les seules écoles qui en auront bénéficié sont les 6 projets «Lab-École» qui ont été lancés par le gouvernement Couillard. Au ministère, on indique cependant que les architectes de la SQI se seraient inspirés des résultats de ces concours pour élaborer la vision du gouvernement. «On va pouvoir bénéficier des avantages des projets «Lab-École» sans les inconvénients», indique-t-on au ministère.

«Quand le contexte s'y prêtera»

Selon les informations de notre bureau parlementaire, le Conseil du Trésor pourrait permettre aux commissions scolaires de tenir des concours, mais seulement quand le contexte s'y prêtera.

En juin dernier, Québec avait annoncé un investissement de 1,7 milliard pour la construction et l'agrandissement de 128 écoles au Québec. Pour la région de Montréal, 39 projets ont été autorisés, mais aucun ne fera l'objet d'un concours.