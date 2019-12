« Il faut trouver la manière d’appuyer économiquement la transition de l’Alberta » - Sophie Brochu à Paul Arcand

« On ne peut pas dire à quelqu’un qui a 55 ans et qui travaille dans l’industrie pétrolière: "tu n’as pu de job, va poser des toits solaires au Nebraska". Faut aider ces gens à transitionner. On va prendre les réserves existantes et on va les valoriser, mais il n’y en aura pas d’autres et il n’y aura plus de développement. C’est un immense compromis à demander à l’Alberta, mais c’est aussi un compromis à demander aux Québécois, au pays, de permettre cette transition-là. »