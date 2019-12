Drainville | Mise à jour économique canadienne: «C'est assez hallucinant!»

«C'est assez hallucinant. Ce sont des déficits à perte de vue. Il n'y a aucun horizon pour revenir à l'équilibre... Il y a une majorité d'économistes américains qui prédisent une récession aux États-Unis l’an prochain ou en 2021. Quand les États-Unis éternuent, le Canada attrape la grippe. Bill Morneau dit: faites-vous en pas: le ratio dettes-PIB se maintient. C'est vrai ça s'il n'y a pas de récession. C’est quand ça va bien et que tu es en croissance que tu diminues ton déficit et que tu ramènes l'équilibre et tu te fais de la place pour dépenser quand tu vas en avoir besoin.»