Offres gouvernementales aux enseignants : «On nous a offert 7% sur 5 ans, ai-je besoin d’en dire plus?»

«On nous a offert 7% sur cinq ans. Ai-je besoin d’en dire plus? On parle des difficultés de rétention et d’attraction des enseignants et on n’est même pas capable de leur offrir l’inflation. Pourtant, le premier ministre avait dit l’inflation. À 1,75% la première et deuxième année et de 1% la troisième et quatrième année, alors que dans les chiffres du gouvernement, l’inflation va tourner autour de 2%. Ça n’a aucun sens, on ne rattrape même pas l’inflation»