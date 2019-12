Fin de session parlementaire à Québec: les coups de coeur d'Alexandre Taillefer et Luc Ferrandez

«Christian Dubé est presque absent des médias depuis le début du mandat. Il fait un travail de sous-marin. Il fait des négociations extrêmement ardues. Il en a mené une avec les médecins spécialistes. C’est un bel exemple de choses qui peuvent être faites lorsque les gens travaillent ensemble. Un autre dossier que Christian Dubé gère, c’est le projet de loi 37 sur l’achat des infrastructures technologiques. On a vu Dr Barrette, Vincent Marissal et d’autres parlementaires travailler ensemble. C’est de ça dont les Québécois rêvent, d’un gouvernement efficace avec des députés qui travaillent ensemble et qui arrêtent de se moquer l’un de l’autre»