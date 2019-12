Chiens dangereux: «Une réglementation compliquée à mettre en opération» - Alexandre Taillefer

«C’est tout un spectacle d’essayer de contrôler les propriétaires de chiens dangereux. Disons qu’il y a eu une morsure de chien. L’inspecteur sonne chez le proprio et il y a un chien qui jappe en arrière. Il ouvre la porte et dit : ‘’non, il n’y a pas de chien ici’’. Si tu le pognes dehors avec son chien, il va te dire : ‘’ce n’est pas mon chien, je suis le gardien du chien, mais je ne connais pas le proprio’’. Et si tu veux saisir le chien, il va dire qu’il a donné le chien. Et si jamais tu finis par trouver le gars et que son chien a mordu, il y a l’avocate Goldwater qui décide que ce n’est pas un chien dangereux et elle poursuit la ville»