«Je ne ferai pas un Fitzgibbon de moi-même» -Pierre Karl Péladeau

Le magnat de la presse, Pierre Karl Péladeau poursuit sa croisade contre le gouvernement caquiste.

M. Péladeau persiste et signe que l'offre de rachat de Québecor des six quotidiens régionaux de Capitales médias devrait être reconsidérée. François Legault et son état-major économique, dont le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, continuent de défendre la diversité de l'information et la formule coopérative avec la participation de Desjardins.

En entrevue avec Paul Arcand, mardi matin, Pierre Karl Péladeau rejetait de nouveau cette formule, répétant que son entreprise est la seule pouvant assurer la réussite économique du projet.