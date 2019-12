Loi 21 | Le devoir de réserve et d'impartialité de la juge en chef est remis en question

«Ce n'est pas très, très, brillant de la part de la juge qui a l'air à tout le moins de dire que si vous êtes en faveur de la loi 21, il y a quelque chose d'un peu capricieux et insignifiant dans votre position. Franchement, ce n'était pas nécessaire. Elle donne des munitions à ceux qui trouvent qu'elle n'est pas neutre, qu'elle n'est pas impartiale, qu'elle a déjà des préjugés. Mais là où le bât blesse vraiment, c'est quand la juge suggère avant le début de la cause que l'appel pourrait être plaidé en fonction de l'article 28 de la charte qui garantit l'égalité entre les hommes et les femmes. La clause dérogatoire ne s'applique pas à cet article-là.»