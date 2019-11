Caroline Mulroney pour succéder à Scheer? «Elle n'aurait pas ce qu'il faut», s'est fait dire Bernard Drainville

«Dans les faits, les conservateurs ont déjà tiré un trait sur Andrew Scheer. Il est de plus en plus un personnage secondaire et la question est de savoir comment le film va finir, mais ça ne finit pas bien pour lui, c'est clair.»

Voilà le constat que faisait Bernard Drainville de ce qui se passe en coulisses au Parti conservateur du Canada.

«La campagne pour se débarrasser de Scheer jouit de moyens financiers importants. Ce n'est pas juste l'aspect public, c'est tout ce qui se trame en secret dans le dos de Scheer. Des députés qui sont officiellement encore avec Scheer, qui refusent de le désavouer, qui se disent loyaux au chef grenouillent activement pour le faire sauter.»

La course à sa succession fait partie de ce grenouillage et on parle de Bernard Lord, de Caroline Mulroney ou de candidats mystère.