Explosion des coûts du Lab-École : «Les coûts avaient été basés sur des réalités de l’époque» - Pierre Lavoie

«Les coûts avaient été basés sur des réalités de l’époque, mais depuis ce moment, la maternelle 4 ans s’est ajoutée. Après avoir consulté les parents, les enseignants, la ville, on a réalisé que l’espace n’était pas suffisant. Ça prenait une salle à manger, un service de garde beaucoup plus grand, un endroit pour socialiser, des classes plus grandes et des gymnases acoustiques. Donc, ce que cela voulait dire, c’est que les coûts allaient augmenter»