«Regarde-toi dans le miroir, Alberta. Tes problèmes ne sont la faute du Québec» - Pascal Bérubé

Alors qu’un sentiment anti-Québec prend de l’ampleur en Alberta, le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a publié une lettre ouverte dans les deux plus importants quotidiens de cette province de l’Ouest.

Intitulé «Look in the mirror, Alberta. Your woes are not Quebec’s fault» qu'on peut traduire par «Regarde-toi dans le miroir, Alberta. Tes problèmes ne sont la faute du Québec», la lettre ouverte de Pascal Bérubé a été publiée dans le Calgary Herald et le Edmonton Journal.