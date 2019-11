Politique vs Économie | Drainville et McSween ne s'entendent pas dans le dossier Desjardins et Capitales Médias

Chaque matin de semaine, Bernard Drainville et Pierre-Yves McSween se succèdent au micro de Paul Arcand à l'émission Puisqu'il faut se lever au 98.5.

Parfois, leurs sujets se recoupent comme jeudi matin avec le dossier de Desjardins et du financement de la relance du Groupe Capitales Médias sous la forme d'une coopérative.

Des opinions opposées selon le regard posé

Rarement les chroniqueurs politiques et économiques matinaux du 98.5 auront livré des opinions aussi diamétralement opposées.

«Desjardins dit oui, après ça Desjardins dit non et là, Desjadins dit: on va y repenser. Pourquoi? Parce que le premier ministre a mis de la pression? C'est bizarre de les voir aller. On parle de deux millions, on ne parle pas de 100 millions», résumait quant à lui Paul Arcand.