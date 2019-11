Course à la chefferie libérale: «Ça commence à être cochon»

«Je sens que la 3e candidature est souhaitée pour ne pas avoir un affrontement entre Montréal et le reste du Québec, mais je n'entends parler de rien. Le niveau d'hostilité en fin de semaine était quand même assez surprenant pour un début de course. Quand Alexandre Cusson a parlé des macarons et des T-shirts de Dominique Anglade, il a parlé de bébelles. Ils n’ont pas apprécié du côté d’Anglade... C'est surprenant comment il attaque déjà son adversaire... Ça va prendre un ou deux sages du parti pour assoir les organisateurs principaux et leur dire: si c'est pour finir en guerre fraticide ce sont les Caquistes qui vont s'en frotter les mains.»