Pénurie de propane: les agriculteurs ont manifesté devant les bureaux du CN

En ce quatrième jour de grève au CN, des agriculteurs de la Montérégie ont manifesté, jeudi, pour réclamer une entente rapide entre les parties alors que sévit une pénurie de propane en raison de la grève.

Les agriculteurs de la Montérégie se sont dirigés vers 10h30 du côté de Châteauguay afin de se faire entendre devant les bureaux de la députée Brenda Shanahan du Parti libéral du Canada, avant de mettre le cap sur Montréal en après-midi.

L'itinéraire pour se rendre au siège social du CN au centre-ville de Montréal n'a pas été précisé au départ, mais les tracteurs ont finalement emprunté le pont Jacques-Cartier avant de s'avancer sur la 720 et entrer au centre-ville.

Les manifestants se sont installés devant les bureaux du CN, sur la rue De La Gauchetière, entre la gare centrale et la Place Bonaventure, en fin d'après-midi.

De son côté, le gouvernement Trudeau soutient toujours espérer, pour le moment, une entente négociée entre le CN et le syndicat. Ottawa donne donc toujours une chance à la négociation dans le conflit.

Bien qu'il se dise conscient du stress que cette pénurie provoque chez les agriculteurs, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, ne semble pas encore vouloir se diriger vers une loi spéciale pour imposer la reprise du travail au CN.

Québec croit avoir suffisamment de propane pour répondre aux besoins jugés essentiels pour environ une semaine, alors que la grève à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada se poursuit.

Le gaz propane se fait de plus en plus rare au Québec et la médiation se poursuit à Montréal.

Déjà confrontés à une saison des récoltes difficile en raison des conditions météorologiques, de nombreux agriculteurs sont incapables de faire sécher les grains récoltés puisqu'ils manquent de propane pour alimenter leurs séchoirs.