François Paradis et le chaos à l'Assemblée nationale | «Il se prend encore pour un animateur de télé» –Bernard Drainville

L'Assemblée nationale s'est transformée, jeudi, en maternelle 4 ans alors que le désordre s'est installé lors de la période de questions.

À un moment, le leader parlementaire de libéraux, Marc Tanguay a refusé de s'asseoir quand le président de la chambre, François Paradis s'est levé.

Selon Bernard Drainville, si ça ne se fait pas de ne pas s'asseoir quand le président se lève, il expliquait que si «le but du gouvernement est de faire marcher le Parlement pour faire adopter ses projets de loi, le but non avoué de l'opposition, particulièrement lors de la période des questions, est d'installer le chaos. et le désordre».

C'est au président de la chambre d'y voir.