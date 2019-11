Conseil des ministres: Rodriguez lieutenant du Québec / Chrystia Freeland vice-première ministre

Le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé la composition de son Conseil des ministres, mercredi après-midi à Ottawa.

Ce gouvernement minoritaire comptera 36 ministres:

Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales

Anita Anand, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse

François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances

Marc Garneau, ministre des Transports

Karina Gould, ministre du Développement international

Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Patty Hajdu, ministre de la Santé

Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

Marco E. L. Mendicino, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural

Bill Morneau, ministre des Finances

Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles

Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes

Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

Deb Schulte, ministre des Aînés

Filomena Tassi, ministre du Travail

Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

Jonathan Wilkinson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique