Les piétons montréalais auront plus de temps pour traverser les intersections

Voulant réduire le nombre de décès de piétons, la Ville de Montréal va notamment allonger le temps pour traverser certaines intersections de 4 à 6 secondes.

C’est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui en a fait l’annonce lundi matin.

Préoccupée par le lourd bilan de décès de piétons à Montréal, l’administration Plante va mettre en place une série de mesures pour augmenter la sécurité des piétons aux nombreuses intersections montréalaises.

Parmi celles-ci, on retrouve l’ajout de feux pour piétons avec décompte numérique et le prolongement de 4 à 6 secondes au temps accordé aux piétons pour qu’ils puissent traverser certaines intersections plus à risque, comme celles près des garderies, des écoles et des hôpitaux.

La Ville devra investir 58,5 M$ au cours des prochaines années pour mettre en place ces mesures.