Le Congrès de Québec solidaire: «Ça faisait très assemblée de Cégep» -Bernard Drainville

«Ça manquait de rigueur... Tant que Québec solidaire et le Parti québécois ne seront pas capables de s'asseoir autour d'une même table et de s'entendre sur un plan de match... Mais, ça n'arrivera pas. En attendant, ça faisait très assemblée de Cégep en fin de semaine. Ils étaient dans un Cégep et ils avaient l'air d'étudiants entre 18 et 21 ans qui s'écoutaient parler, qui étaient un peu beaucoup dans leur bulle et dans leur pensée magique. Ils veulent vraiment qu'on les prenne au sérieux? Il va falloir qu'il y ait une démarche un peu plus sérieuse que celle qu'ils nous ont présentée en fin de semaine.»