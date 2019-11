Depuis la fin de la dernière campagne électorale fédérale et l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire, la colère se fait de plus en plus sentir en Alberta.

Sans nouveau pipeline pour exporter son pétrole, la province de l’ouest voit son économie péricliter. Pour de plus en plus d’Albertains, c’est le Québec qui est le grand responsable.

Et autant le sentiment anti-Québec se fait de plus en plus entendre, une frange d’Albertains propose maintenant que l’Alberta se prenne en main et quitte le Canada afin d’obtenir son indépendance.

Dès lundi, à l'émission de Paul Arcand, soyez à l'écoute de notre reporter, Philippe Bonneville, qui est en direct de Calgary afin de rencontrer des Albertains en colère. Une série de reportages exclusifs à ne pas manquer.