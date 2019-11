Le mouvement des gilets jaunes célèbre son premier anniversaire

Il y a un an jour pour jour, la France, et plus particulièrement Paris, avait été frappée par le mouvement des «Gilets jaunes».

Des affrontements violents entre des manifestants et la police avaient eu lieu notamment sur les Champs-Élysées.

Pour souligner le premier anniversaire du mouvement, une journée de mobilisation est en cours aujourd’hui alors que 270 manifestations sont prévues autour des fameux ronds-points ou a démarré le mouvement.

Lors d’un entretien à L’émission les week-ends de Paul Houde, Marie-Christine Bonzom, correspondante à Paris, est venue faire état de la situation.