EXCLUSIF | Un projet de loi avec plus de mordant pour la protection de nos données personnelles

«Sonia LeBel va serrer les ouïes des entreprises qui détiennent nos données... À ce jour, la plus grosse amende que peut écoper une entreprise, c'est 10 000$. C’est totalement ridicule. Les entreprises se disent: pourquoi j’investisserais là-dedans. Si je me fais prendre, au pire ça va me coûter 10 000. Là, avec le nouveau projet de loi, on parle d'amendes dans les millions. On m’a dit que les amendes seraient calculées selon un pourcentage du chiffre d’affaires de l'entreprise fautive.»