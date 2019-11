«Le tourisme au Québec est tout sauf un prix de consolation!» -Caroline Proulx

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était de passage samedi matin à l’émission de Paul Houde afin de présenter son programme Explore Québec, qui souhaite réduire les tarifs aériens en région et rendre le tourisme plus abordable pour les gens, d’ici et d’ailleurs, qui souhaitent découvrir le vaste territoire québécois.

L’initiative de la ministre, qui a été faite en collaboration avec le ministère des Transports, permettra aux consommateurs de bénéficier de forfaits attrayants à tarifs réduits vers des régions touristiques éloignées des grands centres.

Il s'agit d'un investissement de 9,5 M$ sur quatre ans qui vise à encourager la création de forfaits pour la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la région d’Eeyou Istchee / Baie-James, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les régions de Duplessis et de Manicouagan sur la Côte-Nord et le Nunavik.

La gestion du programme sera confiée à l'association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec. C’est un comité de sélection qui procédera à la sélection des forfaits et qui répartira, selon certains critères, l'aide financière qui sera réservée aux agences de voyages, aux voyagistes et aux agences touristiques.