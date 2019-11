Catherine Dorion quitte l’Assemblée nationale à cause d’un coton ouaté

Pas la première fois!

Persona non grata, jeudi, à cause du port d'un coton ouaté, Catherine Dorion aurait déjà porté ce même chandail à capuchon à l'Assemblée nationale sans que cela cause une controverse.

Radio-Canada a publié une photo qui remonterait à septembre et le co-chef de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, l'a affirmé.