Mise à jour économique: des cadeaux pour les familles du Québec

À quelques semaines de Noël, Québec nage dans les milliards et compte en faire profiter les familles québécoises.



C'est le constat que fait le ministre des Finances, Eric Girard, dans sa mise à jour économique présentée jeudi à Québec.



L'année financière 2018-2019 s'est soldée par un surplus de 4,8 milliards, mais si on ajoute le versement au Fonds des générations, l'excédant des revenus sur les dépenses a atteint plus de 8 milliards de dollars; du jamais vu!



Pour l'année en cours, on s'attend à un surplus d'1,4 milliard. De quoi gâter les québécois.



Le ministre des Finances, Éric Girard, va donc réinjecter 857 millions dès cette année pour devancer une série de mesures déjà annoncées.



Ainsi, Québec annonce le retour au tarif unique pour les garderies à 8,25 $ sans contribution additionnelle pour les familles au revenus plus élevés. Une économie de 1 100 $ par année pour 140 000 familles.



Québec va aussi bonifier les allocations familiales deux ans plus tôt que prévu. Près de 680 000 familles recevront une moyenne de 779 $.



De plus, les tarifs de stationnement des hôpitaux du Québec seront réduits, mais à compter du printemps prochain seulement. Cette mesure coûtera 25 millions au gouvernement la première année, mais 120 millions par la suite.