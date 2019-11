«Tu ne peux pas diminuer publiquement l'autorité de ton premier ministre» -Bernard Drainville

«Il a informé le premier ministre de SA décision. Impossible... Jolin-Barrette dit: c'est moi qui ai appelé le PM pour lui annoncer que je donnais un droit acquis et après ça le PM sort et dit: on a pris la décision ensemble. Je suis pas mal sûr que François Legault n'a pas apprécié. Tu ne fais pas ça, tu ne peux pas diminuer publiquement l'autorité de ton premier ministre. Tu ne peux pas faire ça... Jolin-Barrette devient un peu moins payant pour la CAQ et François Legault. Il commence à coûter plus cher qu'il ne rapporte... Est-ce que Jolin-Barrette en a trop à gérer?»