«L’attitude d’une élite politique qui n’est pas habituée de se faire remettre en question de l’intérieur» - Catherine Dorion

«Faire de la politique et être députée, ce n’est pas le rêve de ma vie. Je vais faire ça pendant une certaine période de ma vie. Moi je suis une artiste et un jour, je vais retourner écrire mes livres dans le bois et je vais m’occuper de ma mère et mes enfants et je vais être heureuse. Mais pendant que je suis en politique, je ne veux pas longer les murs et faire ce qu’on attend de moi. Je suis une militante, je veux qu’on transforme le Québec et la manière qu’on fait de la politique»