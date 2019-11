Saga Catherine Dorion : «Le conseil municipal de Montréal et de Québec, l’Assemblée nationale et le Parlement, ce sont des cirques» - Luc Ferrandez

«Le conseil municipal de Montréal et de Québec, l’Assemblée nationale et le Parlement, ce sont des cirques. Tout ce qui est important n’y est pas traité et tout ce qui est traité n’est pas important. Tout ce qui est important est traité en amont, dans les cabinets, dans les commissions. Sais-tu combien il y a des déclarations de morons dans une assemblée nationale? Ça c’est une vraie insulte à l’intelligence et ça, c’est l’argent des Québécois qui est dépensé pour rien. La petite photo de Catherine Dorion à côté de ça, ce n’est rien»